Tipps für Treppenbauer

Der Bayerische Treppentag am 15. Februar 2019 in Neuendettelsau ist ein Pflichttermin für alle Schreiner, die Treppen fertigen und montieren: Zum Auftakt des Tages werden die Teilnehmer auf den neuesten Stand der technischen und auch baurechtlichen Anforderungen an Treppen gebracht.

Ein zentrales Thema der diesjährigen Tagung ist der Brandschutz bei Treppen. Da dieser in der bayerischen Bauordnung verankert ist, wird auch der Schreiner immer öfter mit diesem – im wahrsten Sinn des Wortes – brandaktuellen Thema konfrontiert. Prof. Dr.-Ing. Robert Kanz, Leiter des Labors für Treppenbau an der Hochschule RheinMain, erläutert zunächst die Grundanforderungen an den Brandschutz und zeigt dann Umsetzungen und Lösungsmöglichkeiten für den Treppenbau.

Bei der Oberflächenbehandlung liegt das Ölen von Treppen momentan im Trend. Mit welchen Anforderungen, Möglichkeiten aber auch Schwierigkeiten sich der Schreiner hier befassen muss, setzt sich ein weiterer Themenblock auseinander.

Der Treppenbauer arbeitet oft nicht nur mit Holz. Gerade bei der modernen Architektur stehen Absturzsicherungen aus Glas hoch im Trend. Dr.-Ing. Hanno Sastré, Leiter des konstruktiven Glasbaues der Firma Glas Trösch zeigt die Anforderungen, die dieses Material an den Planer einer Treppenanlage stellt.

Die Tagung richtet sich nicht nur an die Betriebsinhaber. Selbstverständlich sind auch leitende Mitarbeiter und speziell auch Sachverständige herzlich eingeladen.

Details und Anmeldung unter: www.schreiner.de/akademie