TH Rosenheim feiert Studienauftakt Architektur

Seit dem Wintersemester 2018/2019 kann man an der TH Rosenheim auch ein Architekturstudium absolvieren. Diesen für den oberbayrischen Hochschulstandort wichtigen Entwicklungsschritt hat die Hochschule am 29. Januar mit Studierenden, Lehrenden sowie Vertretern der Politik und aus der Wirtschaft gefeiert.

Hochschulpräsident Prof. Heinrich Köster sprach bei einer abendlichen Feierstunde mit rund 200 Teilnehmern den Wegbereitern des neuen Studiengangs seinen Dank aus. Dabei hob er das Engagement von Franz Winterer, dem Vorstandsvorsitzenden des Seeoner Kreises, und von Klaus Stöttner hervor, dem Landtagsabgeordneten und langjährigen Kuratoriumsvorsitzenden der TH Rosenheim. Eine Studie des Seeoner Kreises hatte den Bedarf der regionalen Wirtschaft nach einem Studiengang Architektur bescheinigt. Der Seeoner Kreis ist ein Zusammenschluss von Verantwortungsträgern der südostbayerischen Wirtschaft, die so ihre unternehmerischen Interessen im politischen Raum positionieren.

„Ganz Bayern beobachtet nun gespannt, was die Rosenheimer aus dem Studiengang machen“, erwiderte Stöttner in seinem Grußwort. Für Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer ist der neue Studiengang ein Meilenstein in der Entwicklung der Hochschule. Christine Degenhart, die Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer, freut sich, dass Rosenheim neben Innenarchitekten künftig auch Architekten hervorbringt.

In einer anschließenden Gesprächsrunde diskutierten Mathias Schmidt, der Studiengangsleiter Architektur, Prof. Michaela Wolf von der Fakultät Innenarchitektur-Architektur-Design mit Christine Degenhart und dem Schweizer Architekten Armando Ruinelli aus Soglio im Bergell über die Bedeutung von Architektur für Mensch und Gesellschaft und daraus resultierenden Auswirkungen auf die Architekturausbildung.