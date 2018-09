Photo of male wood expert checking quality of board

Am 8. und 9. November finden in Bocholt die »Ostermann-Technologie-Tage« statt. Die Veranstaltung richtet sich an Tischler/Schreiner, die sich gezielt zum Thema Kantentechnologien und die verschiedenen Wege zur perfekten Fuge informieren möchten. Gastgeber der Veranstaltung sind die Unternehmen Ostermann, Holz-Her und Hebrock.

Anmeldung und Infos unter www.ostermann.eu