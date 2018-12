Stefan Seipel wieder bei Naber

Stefan Seipel kehrt nach sechsjähriger Tätigkeit für das Unternehmen Schüco zurück zum Küchenzubehör-Hersteller Naber, wo er seine berufliche Karriere als Außendienstmitarbeiter 1996 startete. Er übernimmt die neu geschaffene Verkaufsleiterposition des Gebiets Mitte, die bislang zusammen mit dem Gebiet West vom Verkaufsleiter und stellvertretenden Vertriebsleiter Thomas Vos besetzt wurde. Vos übernimmt zum Jahreswechsel in seiner Funktion als stellvertretender Vertriebsleiter und Verkaufsleiter West verstärkt Key-Account-Verantwortung für Großkunden und Verbände. Mit dann sechs Verkaufsleitern und 28 Außendienstlern, die an Gesamtvertriebsleiter Bernhard Schonhoff berichten, sieht sich Naber »bestens aufgestellt«, um den sich verändernden Kunden- und Marktanforderungen auch in Zukunft gerecht werden zu können.

