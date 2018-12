Solarlux gehört zu Digital Leadern 2018

Das mittelständische Familienunternehmen Solarlux wurde als Digital Leader 2018 ausgezeichnet. Überzeugt hat unter anderem der nachhaltige Service im digitalen Partnernetzwerk. Mit der in 2016 gestarteten Digitalen Transformation schaffte es der Fassadenhersteller unter die ersten 50 platzierten Unternehmen. Ziel der Digitalisierung bei Solarlux war es, die Kundenbindung durch geeignete Software zu verbessern. Händler und Partner sollten in die Lage versetzt werden, ihre Wertschöpfungskette von der Angebotserstellung über Konfiguration, Kalkulation, Montage und Service bis hin zur Rechnungsstellung effizienter zu gestalten. Dies gelang dem Mittelständler mit der Web-Plattform »mySolarlux«, deren Konzept die Jury des Digital Leader Awards überzeugte.

Zusätzlich ermöglichen die Portalinhalte Partnern des Unternehmens ihre eigenen Prozesse zu verbessern. Eine Web-App bietet beispielsweise Hilfestellung bei der Berechnung der Wärmeübergangswerte (Uw-Wert) von Glas-Faltwänden und Schiebesystemen.

Da Digitalisierung ein fortlaufender, agiler Prozess ist, will Solarlux die digitale Reise mit hoher Dynamik fortsetzen. Zurzeit beschäftigen sich die Mitarbeiter in Melle bereits mit unterschiedlichen, zukunftsfähigen Möglichkeiten des Internet of Things (IoT). Vorstellbar wäre beispielsweise, dass in Zukunft bewegliche Teile einer Fassade eigenständig einen Service-Call anlegen, wenn sie Wartungsbedarf an sich selbst erkennen.

Der Digital Leader Award wurde 2018 zum dritten Mal an Konzerne und Mittelständler mit zukunftsweisenden Digitalprojekten verliehen. Mit dem Award werden in einem Wettbewerb Unternehmenslenker und Führungspersönlichkeiten ausgezeichnet, die die Digitale Transformation in ihrem Unternehmen beispielgebend gestalten. Der Preis ist auf Initiative der IDG Business Media und Dimension Data entstanden.