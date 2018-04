Siniat und Promat unter einem Dach

Zum 1. April sind die Siniat GmbH und die Promat GmbH in der Etex Building Performance GmbH aufgegangen. Siniat und Promat bleiben als separate Marken erhalten, bündeln jedoch ihre jeweiligen Kompetenzen unter einem Dach; Siniat als technischer Experte im Trockenbau und trockenen Innenausbau, Promat als Brandschutzexperte mit seinen Lösungen im bautechnischen Brandschutz. Durch die Vereinigung wird die Zusammenarbeit beider Marken verstärkt.

Geschäftsführer der neuen Gesellschaft ist Bernhard Lüdecke, der zuvor bereits als Geschäftsführer von Siniat und auch von Promat verantwortlich zeichnete. Lüdecke bleibt gleichzeitig Geschäftsführer der Etex Building Performance GmbH in Österreich, die mit den Marken Siniat und Promat bereits seit Anfang des Jahres eigenständig ist. Auch die Ansprechpartner in den Bereichen Vertrieb, Anwendungstechnik und Kundenservice bleiben für beide Marken erhalten und können weiterhin unter den bekannten Kontaktnummern erreicht werden.

Durch den Zusammenschluss ändert sich für Siniat der Hauptsitz des Unternehmens, da die Etex Building Performance ihren Hauptsitz in Ratingen haben wird. Daneben gibt es den Zweitsitz in Oberursel. Die Produktionsstandorte Peitz, Lippendorf und Hartershofen bleiben unter der neuen Firmierung als Produktionsstandorte erhalten. Das gleiche gilt für die drei Vertriebsbüros in Berlin, Oberursel und Stuttgart.