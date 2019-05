Sema braucht mehr Platz

Sema bleibt dem Standort Wildpoldsried treu: Das Softwarehaus baut in der Nähe zu seinem jetzigen Firmensitz ein zweistöckiges Bürogebäude mit Teilunterkellerung. Es bietet auf 1.800 m2 Platz für die Entwicklungsabteilung, Qualitätssicherung, Kundenbetreuung, Vertrieb, Verwaltung und IT sowie zwei große Schulungsräume. Das großzügige Grundstück mit ca. 6.000 m² hat ausreichend Luft für künftige Erweiterungen. Der Einzug in das neue Firmengebäude ist für das erste Quartal 2020 geplant.

1984 begann die Geschichte des Softwareunternehmens mit einem einfachen Programm zur Profileingabe für Zimmerer. Zwischenzeitlich ist die 3D CAD/CAM Software zu einem großen Gesamtpaket für alle Anforderungen im Bereich Holzbau, Treppenbau sowie dem blechverarbeitenden Gewerbe gewachsen. Mit nunmehr 9.500 Kunden in 54 Ländern ist Sema heute international aufgestellt und ein wichtiger Player am Markt.

Um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden und für die Zukunft gerüstet zu sein, wurde der Neubau der Firmenzentrale zum 35-jährigen Firmenbestehen beschlossen. Die jetzige Firmenzentrale ist historisch aus den damaligen Gegebenheiten in zwei Gebäuden gewachsen, die 1993 sowie 1997 bezogen wurden. »Nun werden wir wieder alles zusammen legen und zentralisieren. Hierdurch vereinfachen wir die Kommunikation und beschleunigen die internen Prozesse«, erklärt Alexander Neuss, Geschäftsführer von Sema beim Spatenstich.

Mit dem Bau des Gebäudes wurde der langjährige Sema-Kunde Regnauer Fertigbau beauftragt. Das Gebäude wird nachhaltig und mit hohem energetischen Standard in Holzständerbauweise erstellt. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes ist zusätzlich in Planung, mit der ein Großteil des eigenen Strombedarfs abgedeckt werden soll.