Schüco setzt nachhaltige Expansion fort

Die Schüco-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 1,67 Milliarden Euro erwirtschaftet. Im Vergleich zu 2017 (1,575 Milliarden Euro) kann der Fensterbauer damit eine deutliche Umsatzsteigerung von rund 6 Prozent vermelden. Währungsbereinigt beträgt die Umsatzsteigerung 7,3 Prozent.

Auf den Geschäftsbereich Metallbau entfällt ein Umsatzanteil von 1,41 Milliarden Euro, so dass dieser Bereich ein Umsatzplus von 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen kann. Für Deutschland liegt der Umsatzanteil mit 497 Millionen Euro 1,5 Prozent über Vorjahr.

Auch im Geschäftsbereich Kunststoff endete das Jahr 2018 mit einem Plus: Das Tochterunternehmen Schüco Polymer Technologies aus Weißenfels meldet einen Umsatz von 268 Millionen Euro, im Vergleich zum Vorjahr (260 Millionen Euro) ein Umsatzplus von 3,1 Prozent. Wachstumstreiber für das Kunststoffgeschäft waren insbesondere Osteuropa sowie Italien und Spanien. In Deutschland wurden 108 Millionen Euro Umsatz erzielt.

Schüco sieht in Deutschland für 2019 unverändert ein positives Marktumfeld. Das anhaltende niedrige Zinsniveau und der boomende Wohnungsneubau in Deutschland werden voraussichtlich die Investments in Immobilien weiterhin attraktiv halten. Für die im angestrebten Klimaschutzgesetz definierten Klimaschutzziele und Zielvorgaben sieht sich das Unternehmen mit seinen ganzheitlichen Lösungen für Wohn- und Objektbauten sowie mit seinem 360 Grad-Nachhaltigkeitsansatz gut gerüstet. Er umfasst den gesamten Lebenszyklus eines Produktes von der Planung über die Herstellung, Montage und Nutzung bis hin zur Möglichkeit des Rückbaus mit Recycling in den geschlossenen Wertstoffkreislauf.

Für die Schüco-Gruppe arbeiteten im Jahresdurchschnitt 2018 insgesamt 5.400 Mitarbeiter – 500 mehr als im Vorjahr. 3.750 Mitarbeiter beschäftigte das Unternehmen in Deutschland, davon wiederum 2.300 in Ostwestfalen-Lippe.