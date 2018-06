Der Fachverband Tischler Sachsen lädt am 30. Juni und 1. Juli zur Jahresausstellung der Gesellen- und Meisterstücke auf Schloss Pillnitz bei Dresden ein. Die Ausstellung ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zusätzlich werden dort in diesem Jahr die Prüfungsarbeiten der angehenden Malermeister zu sehen sein.