Rosenheimer Fenstertage

Die Fenstertage des IFT, die vom 10. bis 12. Oktober in Rosenheim stattfinden, zählen zu den wichtigsten Kongressen der Fenster- und Fassadenbranche. Nahezu 1000 Teilnehmer kommen nach Rosenheim, um sich über die wichtigsten Trends aus Technik, Normung und Wissenschaft zu informieren. In diesem Jahr stehen die 30 Vorträge und Workshops unter dem Motto »Grenzenlose Chancen für Konstruktionen, Märkte und Technik«. Bereits am Mittwoch, den 10. Oktober gibt es wieder einen »Powerworkshop« für Praktiker, mit Tipps und Lösungen für die tägliche Arbeit.

