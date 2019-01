Rekorde für die Bau 2019

Die Bau 2019 stellt Rekorde auf: Auf einer Fläche von erstmals 200.000 m² zeigten 2.250 Aussteller (2017:2.120) aus 45 Ländern ihre Produkte und Lösungen in der Baubranche. 250.000 Besucher und davon erstmals 85.000 aus dem Ausland (2017: 80.500) aus über 150 Ländern untermauern den Stellenwert als Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme. Mit annähernd 70.000 Teilnehmern kam jeder vierte Besucher aus dem Bereich Architektur, Ingenieurwesen und Planung.

Zahl internationale Fachbesucher auf Rekordniveau

Besonders aus Österreich, die Schweiz und Italien strömten die Fachbesucher aus dem Ausland zur Bau. Auf Platz vier und Fünf liegen dank starker Zuwächse die Russische Föderation mit über 4.000 und China mit über 3.500 Besuchern. Erstmals ist auch Israel unter den Top-10-Besucherländern vertreten. Ein großer Gemeinschaftsstand aus Israel bereicherte zudem die IT-Halle. Wie 2017 bewerteten 98 Prozent der Besucher die Bau mit »ausgezeichnet bis gut«, 97 Prozent wollen in zwei Jahren wieder kommen. Bestnoten vergaben die Besucher insbesondere für die Breite und Vollständigkeit des Angebots (96 Prozent »ausgezeichnet bis gut«) sowie für die Präsenz der Marktführer (95 Prozent).

Top-Themen: Gebäudeautomation und Bau-IT

Messe-Geschäftsführer Reinhard Pfeiffer blickt sehr zufrieden auf die Bau 2019 zurück: »Das starke Besucherinteresse in den Bereichen Gebäudeautomation sowie Bau-IT zeigt, dass die Digitalisierung weiter Fahrt aufnimmt und endgültig in der Baubranche angekommen ist. Mit unseren Leitthemen zur Bau 2019 haben wir bereits im Vorfeld den Fokus auf den digitalen Wandel gelegt.«

Ein neuer Ausstellungsbereich sowie ein Leitthema der diesjährigen Bau waren Gebäudetechnologien und Licht in der Halle C2. Im Mittelpunkt standen neben der Verknüpfung verschiedener Anwendungen in Wohnung, Haus und Büro auch die unterschiedlichen Aspekte und Einflüsse von Beleuchtung auf die Architektur.

Unter dem Motto »We connect, we maximize, we inspire« brachte das Digital Village in der Halle C5 erstmals digitale Initiativen der Bau-Industrie mit aktuellen Entwicklungen der Softwarebranche zusammen. Darüber hinaus erhielten Start-ups die Möglichkeit, ihre Business-Konzepte vorzustellen.

Digitaler Wandel braucht neue Messe

Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung im Bauwesen hat die Messe München im Rahmen der BAU gemeinsam mit dem Bundesverband Bausoftware (BVBS) das neue Messekonzept digitalBAU vorgestellt. BVBS-Geschäftsführer Michael Fritz ist vom Erfolg der neuen Veranstaltung fest überzeugt: »Wir sehen einen hohen Bedarf bei allen Anbietern von digitalen Anwendungen, neben der überaus erfolgreichen Bau eine weitere Messe zu etablieren. Planer, Bauunternehmer und Handwerker müssen sich über die bevorstehenden Anforderungen informieren und dafür bieten wir mit der digitalBau eine hervorragende Möglichkeit.« Die digitalBau findet erstmals vom 11. bis zum 13. Februar 2020 in Köln statt.

Die nächste BAU findet von 11. bis 16. Januar 2021 auf dem Gelände der Messe München statt.

mehr zur Bau 2019 unter www.bau-muenchen.com