Rehau eröffnet Campus für Partner und Kunden

Produktschauraum zum Thema Fensterprofile auf dem Rehau Campus in Guntramsdorf Rehau

Rehau hat an seinem österreichischen Hauptsitz in Guntramsdorf einen Campus für Innovation und Inspiration eröffnet. Neu errichtete Räumlichkeiten, wie ein Ideenlabor, ein Brand Store und zahlreiche Showrooms sollen dort den Austausch mit Kunden und Partnern fördern und die innovativen Produkte des Kunststoffherstellers zeigen.

Konkret bietet der Campus gemeinsam mit dem umliegenden Gelände auf 16.000 m² vielfältige Möglichkeiten: In einem neu errichteten Lab soll ein intensiver Austausch von Ideen mit Kunden und Geschäftspartnern ermöglicht werden. Der konzernweit erste Brand Space zeigt die vielen Facetten der Marke. Technik von Rehau kann in zahlreichen In- und Outdoor-Produktschauräumen live getestet und miterlebt werden. Darüber hinaus bietet der Brand Store Kunden – angefangen von Tischlern, Fensterbauern, Architekten bis hin zu Installateuren und Bauunternehmen – auch Tools und Werkzeuge im Bereich Marketing und Kommunikation, um Endkunden noch besser beraten und begeistern zu können.

Am Campus sollen aber nicht nur neue Ideen und Konzepte entstehen, sondern dank 3D-Drucker können erste Prototypen binnen kürzester Zeit vor Ort produziert werden. »Wir haben die Möglichkeit, nicht nur gemeinsam mit unseren Kunden an Ideen zu arbeiten, sondern diese auch rasch zu testen. Neben unseren Kunden arbeiten wir auch mit innovativen Start Ups zusammen, so sind bereits viele Produktneuheiten entstanden«, sagt Rafael Daum, Geschäftsführer von Rehau Österreich.