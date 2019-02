Premiere für Partnertage im Bereich Fensterbau

Der Kunststoff-Fensterprofilhersteller Inoutic / Deceuninck, der Beschlaghersteller Gretsch-Unitas und der Klebstoffhersteller Sika Deutschland bündeln ihre jeweilige Expertise in der Komponentenlieferung für den Fensterbau. Unter dem Motto „Plan B“ veranstalten sie am 4. und 5. April 2019 in der Region Stuttgart für Kunden und Interessenten erstmals gemeinsame Partnertage. In deren Mittelpunkt stehen Gebäudetechnik und Fensterbau.

Referenten der Firmen und externe Experten werden verschiedene Vorträge zu Themen rund um Fenstertechnik, Markttrends, Lüftung, Barrierefreiheit, Klebetechnologien und Einbruchschutz halten. Die Technik-Veranstaltung findet im Hotel Abacco in Korntal-Münchingen und auf den Werksgeländen der Sika Deutschland GmbH und der Gretsch-Unitas GmbH in Ditzingen statt. (www.sika.de/planbpartnertage)