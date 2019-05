Preis für »SawStop« von Festool

Für »herausragende Leistungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz« hat Festool den »EuroTest-Preis 2019« für das System »SawStop« erhalten. Durch die Technologie werden schwere Schnittverletzungen, durch das Stoppen des Sägeblatts bei Berührung mit der Haut verhindert. Die Juroren der BG Bau bewerteten unter anderem die Kriterien Arbeitssicherheit, Praxistauglichkeit und Kosten/Nutzen. Der Schwerpunkt der Jury-Bewertung lag beim Faktor Innovation.

»Es sind vor allem technische Maßnahmen und geeignete Arbeitsmittel, die entscheidend dazu beitragen, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz zu verbessern«, betont Bernhard Arenz, Leiter der Abteilung Prävention der BG Bau, in seiner Begrüßungsrede zur EuroTest-Preisverleihung. Die Entwicklungen und Ideen der Preisträger zeigten, wie durch den Einsatz digitaler und technischer Entwicklungen der Arbeitsschutz verbessert und die Sicherheit auf der Baustelle und am Bau vorangetrieben werden könnten, so Arenz weiter.