Pfleiderer nimmt HotCoating-Anlage in Betrieb

Nach einer einjährigen Umsetzungsphase mit einem Investitionsvolumen von rund 12 Mio. Euro wird Pfleiderer im ersten Quartal 2018 mit der Lackieranlage am Standort Leutkirch in den Regelbetrieb übergehen. Mit 165 Metern ist es derzeit die größte HotCoating-Anlage der Welt. Zukünftig werden die Produkte »PrimeBoard« und »Duropal HPL Compact Exterior«, mit dem das Unternehmen erstmalig in der Outdoor-Branche einsteigt, in Leutkirch produziert.

Das innovative HotCoating-Verfahren versieht die Holzwerkstoffe mit einer hochwertigen Mehrschicht-Lackierung aus UV-härtenden Acryllacken. »Dieses Mehrschichtlacksystem sorgt für eine hervorragende Oberflächenqualität und verbesserte Produkteigenschaften«, erklärt Rüdiger Jürke, Leiter Produktmanagement Dekorplatten. Die neuen High-End-Lackoberflächen werden in Supermatt und Hochglanz verfügbar sein und im Verbund mit DecoBoard und Duropal HPL angeboten.