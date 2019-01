Neuer Kopf der Innenarchitekten

Der BDIA, Bund deutscher Innenarchitekten, hat seit Januar mit Frithjof Jönsson einen neuen Bundesgeschäftsführer in Berlin. Der Jurist war zuvor bei der Verbraucherzentrale Berlin als Rechtsexperte tätig.

»Bei meiner neuen Aufgabe möchte ich die Erfahrungen aus meinem bisherigen Berufsleben effektiv einsetzen, damit der bdia auch in Zukunft eine attraktive berufliche Vereinigung und Interessensvertretung bleibt. Um auf aktuelle Themen wie zum Beispiel Digitalisierung oder Wirtschaftlichkeit im Büro reagieren zu können, werden wir das Beratungs- und Seminarangebot im bdia weiter ausbauen.

Die Aufwertung und Umnutzung des umfangreichen Gebäudebestandes in Deutschland sind zentrale Aufgaben für unseren Berufsstand, ebenso eine Beteiligung an den Programmen zum kostengünstigen Wohnungsbau. Diese gesellschaftlichen Herausforderungen müssen durch Verbände begleitet werden, die die Politik beraten, Interessen klären und Themen greifbar machen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Mitarbeitern und ehrenamtlich Tätigen des bdia an diesen Zielen zu arbeiten.“

Der bund deutscher innenarchitekten bdia fördert und festigt seit über 60 Jahren den Berufsstand und die Berufsausübung der Innenarchitektinnen und Innenarchitekten in Deutschland. Dabei setzt er sich als Berufsvertretung seiner Mitglieder für deren Belange in der Öffentlichkeit und gegenüber Wirtschaft und Politik ein. Der bdia ist der größte Innenarchitektenverband in Europa, eine Plattform für Veranstaltungen, Fachinformationen und Erfahrungsaustausch und bietet seinen Mitgliedern vielfältige Serviceleistungen an.