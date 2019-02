Meisterteam erweitert Buchhaltungs-Service

Die Meisterteam-Verbundgruppe aus Hamburg erweitert das Dienstleistungsangebot für ihre Mitgliedsbetriebe: Die Daten aus den Einkaufsrechnungen der Betriebe können jetzt täglich (oder in anderen Zeitabständen) aus dem zentralen Abrechnungssystem direkt in die Buchhaltung übernommen werden. Das Verfahren ist sowohl für Unternehmen vorgesehen, die ihre Buchhaltung selbst durchführen, als auch für Betriebe, die sie extern vergeben haben, z.B. an einen Steuerberater. Die Datenübernahme erfolgt direkt aus dem Rechnungsonline-Portal und führt zu mehr Effizienz und Sicherheit in der Buchhaltung der Meisterteam-Fachbetriebe.

Der Meisterteam-Verbundgruppe gehören 300 produzierende Handwerksbetriebe aus den Branchen Holz, Metall, Glas und Fensterbau sowie 200 Vertragslieferanten aus Industrie, Handel und dem Dienstleistungsbereich an. (www.meisterteam.de)