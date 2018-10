Kunden begrüßen Miller-Standort

Vom 12. bis 14. Oktober haben zahlreiche Kunden und Neugierige die Eröffnungs-Fachmesse von Miller in den neuen Räumlichkeiten in Leutkirch besucht. Die dortige Ausstellung ist mit mit 3.500 Quadratmetern deutlich größer als am alten Standort in Aichstetten.

Während der Fachmesse standen über 20 Werksberater bekannter Marken den Besuchern mit Rat und Informationen zur Seite. Auch das Rahmenprogramm wie die Drechselvorführungen, das Gewinnspiel, die musikalische Unterhaltung, die Ausstellung der »Zweigstelle – Zeit für schöne Dinge« sowie die Kinderwerkstatt erfreuten die Kunden und rundeten den Besuch der Eröffnungs-Fachmesse ab.

In den neuen großen Ausstellungsräumen können das ganze Jahr über Maschinen und Werkzeuge gesehen, gefühlt und getestet werden. So können auch alle, die die Messe verpasst haben, jetzt noch vorbeikommen und sich beraten lassen.

Mehr lesen über Miller