Kopf der Innenarchitekten

Der BDIA, Bund deutscher Innenarchitekten, hat seit Januar mit Frithjof Jönsson einen neuen Bundesgeschäftsführer in Berlin. Der Jurist war zuvor bei der Verbraucherzentrale Berlin als Rechtsexperte tätig. Jönsson sieht die Aufwertung und Umnutzung des umfangreichen Gebäudebestands in Deutschland sowie eine Beteiligung an den Programmen zum kostengünstigen Wohnungsbau als zentrale Aufgaben für die Innenarchitekten an. Des Weiteren plant er das Seminar- und Beratungsangebot auszubauen.