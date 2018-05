Kölner Tischlerei gewinnt Preis für Einsatz digitaler Technologien

Die Tischlerei Bächer Bergmann hat den »Watify Award« für digitale Transformation gewonnen. Der Preis der EU Kommission zeichnet Unternehmen aus, die ihre Geschäftstätigkeit durch neue digitale Technologien erfolgreich umgestaltet haben und wurde Anfang Mai in Sofia verliehen. Die Kölner Tischlerei konnte sich gegen mehr als 100 andere kleine und mittlere Unternehmen aus ganz Europa durchsetzen. Der Award wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal an Betriebe vergeben, die digitale Technologien intelligent eingesetzt haben.

Der ausgezeichnete Betrieb, geführt von Sebastian Bächer und Georg Bergmann, ist deutscher Vorreiter im Bereich digitale Tischlerei. Es werden nicht nur täglich eigens weiterentwickelte Programme zum Entwerfen und Konstruieren genutzt. In der Fertigung kommen außerdem CNC-Fräsmaschine, Lasercutter oder 3D-Drucker zum Einsatz. Mit den im Handwerk derzeit noch selten zu findenden Programmschnittstellen und Maschinen stellen die Profis hier komplexe (Design-)Objekte, Skulpturen, Prototypen und serienreife Produkte her.

Geschäftsführer Sebastian Bächer leitet im Betrieb den Bereich Digitale Fertigung und sagt: »Die digitale Technik ermöglicht uns, das traditionelle Handwerk auszuüben und uns gleichzeitig erfolgreich neuen Herausforderungen zu stellen.«

So präsentiert sich Bächer Bergmann im Netz

Ein beispielhaftes Projekt der Kölner Tischlerei: