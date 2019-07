Klöpfer-Showroom zieht um nach Garching

Der Klöpferholz-Showroom »HolzForum« zieht von Kirchheim bei München an den Hauptsitz des Holzhändlers nach Garching um. Für das Publikum wird die Ausstellung am 20. Juli mit einer Feier eröffnet. In der neuen Innenausbau-Ausstellung werden auf 600 Quadratmetern Böden, Türen und Terrassen in allen aktuellen Materialien und Holzarten gezeigt. Orientierung und Hilfe bei der Auswahl geben darüber hinaus fünf Stilwelten, in denen Farben und Werkstoffe harmonisch oder spannend aufeinander abgestimmt sind.

Das ehemalige HolzForum in Kirchhheim hatte eine Ausstellungsfläche von 2.200 Quadratmetern und diente ausschließlich den Mitgliedern des »NetzwerkHolz« zur Kundenberatung. Es hatte neun thematisch gegliederte Ausstellungsbereiche. Der Umzug der Ausstellung nach Garching sei unter anderem wegen der zentraleren Lage und der besseren Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt, teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit.

Die Klöpfer-Ausstellung Garching ist ein Showroom mit Beratung und Verkauf und ist nun auch für Endkunden geöffnet. Weitere Ausstellungen gibt es in Erfurt, Kitzingen, Nürnberg, Rosenheim, Rostock, Stralsund und bald auch in Aschaffenburg.