Kesseböhmer wächst am Stammsitz

Kesseböhmer hat einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in den Ausbau seines Stammsitzes in Dahlinghausen investiert. Seit Mai 2017 entstand auf dem Betriebsgelände ein insgesamt rund 24.000 Quadratmeter großer Gebäudekomplex. Davon nehmen das neue Stanzenpresswerk mit vier Produktions- und Lagerhallen 20.500 Quadratmeter und neue Büros weitere 3.500 Quadratmeter in Anspruch.In der letzten Ausbaustufe werden laut Firmeninhaber Oliver Kesseböhmer 150 neue Arbeitsplätze am Standort entstehen.

Kernstück der Baumaßnahme bildete der sieben Meter tiefe und 150 Meter lange Stanzenkeller, von wo gestanzte Teile direkt abtransportiert werden können. Die bis zu 1.000 Tonnen schweren Pressen stehen auf einer hoch belastbaren Industriesohle – demontierbaren, 50 Zentimeter starken Betondecken – mit Betonkernaktivierung; sie erlaubt es, die Hallen auf 20.000 Quadratmetern Fläche gleichzeitig zu beheizen. Durch die enorme Größe der Halle und die somit versiegelte Fläche war es notwendig, neue Wege für die Regenwasserableitung zu schaffen. Hierfür entstand eine 920 Meter lange Kanalleitung.