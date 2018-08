»Iwofurn Summit« zur Digitalisierung in der Möbelbranche

Iwofurn, Holzgerlingen, veranstaltet am 17. und 18. Oktober im Bauwerk Köln in Köln-Kalk ein Vortrags- und Diskussionsevent zum Thema Digitalisierung in der Möbel- und Einrichtungsbranche. Die Veranstaltung unter der Überschrift »Iwofurn Summit« startet am 17. Oktober abends mit einem Impulsvortrag von Prof. Wolfgang Henseler unter dem Titel »Die digitale Transformation und ihre Auswirkungen auf Branchen, Wirtschaft und Denken«. Henseler, Jahrgang 1961, ist Professor für Digitale Medien sowie Master of Creative Directions an der Hochschule Pforzheim. Als Visionär, Impuls- und Orientierungsgeber zum Denken im Zeitalter der Digitalisierung, sensibilisiert, inspiriert und coacht Professor Henseler so namhafte Unternehmen wie Adidas, Apple, Commerzbank, DM Drogerie, Google, Lufthansa, Mercedes-Benz, RWE, SAP, Volkswagen und andere.

Für den Haupttag der Veranstaltung hat neben weiteren Referenten Sebastian Deppe seine Zusage gegeben. »Digitalisierung und Vernetzung in der Möbelbranche – Entwicklungen und Herausforderungen einer mittelständischen Branche« lautet sein Schwerpunkt. Der Diplom-Kaufmann ist Mitglied der Geschäftsleitung der BBE-Handelsberatung, deren Klientel vom kleinen Einzelhandelsgeschäft bis hin zur Möbel-Großfläche reicht.

Der Iwofurn Summit fokussiert die Möbelbranche: wie diese auf diese Umwälzungen vorbereitet ist, welche Potentiale ausgeschöpft werden können und wo andere Branchen bereits besser aufgestellt sind. Gängige Schlagworte – von Industrie 4.0 bis Internet of Things – werden auf dem Summit diskutiert und unter verschiedenen Aspekten mit Blick auf die Branche beleuchtet.

Die Veranstaltung findet im zweijährigen Turnus statt. Anmeldungen sind unter www.iwofurn.com ist möglich.