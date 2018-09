Investor Auctus steigt bei Bürkle ein

Der Münchner Investor Auctus steigt beim Maschinenbauer Robert Bürkle ein. Wie jetzt die Bürkle-Geschäftsleitung mitteilte, übernimmt Auctus die Mehrheitsanteile des holländischen Investmentunternehmens Nimbus. Die Vertragsunterzeichnung erfolgte vorbehaltlich der noch ausstehenden Bewilligung durch das Kartellamt.

Die Münchner Investmentspezialisten vertrauen auf die sehr positive Unternehmensentwicklung und den weiteren Ausbau der Bürkle-Gruppe, heißt es in der Mitteilung weiter. Die strategischen Planungen zur Wertsteigerung und dem weiterem Wachstum in den nächsten Jahren würden vollumfänglich unterstützt.

Bürkle ist einer der führenden Hersteller von Maschinen, Systemen und Anlagen im Bereich der Pressen- und Beschichtungstechnologie. Die Kernkompetenzen liegen im Engineering von kundenspezifischen Lösungen für ein breites Anwendungsfeld in unterschiedlichen Marktsegmenten. Dazu gehört die holzwerkstoffverarbeitende, die Photovoltaik-, Elektronik-, Plastikkarten- und Dämmstoffindustrie. Die Gruppe beschäftigt weltweit 449 Mitarbeiter und produziert an drei Standorten, in Freudenstadt, in Mastholte und in Shanghai.

Mehr lesen über Bürkle