Internorm baut Umsatz in Deutschland aus

Der Umsatz von Internorm Deutschland hat sich im Geschäftsjahr 2017 um sechs Prozent auf 70 Millionen Euro erhöht. Damit konnte die Fenstermarke ihre Top-Position auch in Deutschland erneut stärken. Rund 60 Prozent des Umsatzes in Deutschland entfallen auf den bayerischen Raum, in dem Internorm seine Position als Marktführer weiter ausbauen konnte.

»Das Jahr 2017 war von der weiterhin regen Neubautätigkeit gekennzeichnet, die wir mit unserer Qualitäts- und Innovationsstrategie gut nutzen konnten“, sagt Hermann Haller, Geschäftsführer von Internorm Deutschland. Zudem sei weiterhin der Ausbau des deutschen Marktes geplant, unterstützt durch ein attraktives Vertriebspartnerkonzept und bundesweite Investitionen in Schauräume.

Auch international verzeichnet Internorm mit einem Gesamtumsatz von 331 Mio. Euro ein Wachstum von rund drei Prozent und profitiert von der positiven Entwicklung des Gesamtfenstermarktes.

»Wir sind für die prognostizierte Rückkehr des Wachstums im Sanierungsmarkt jedenfalls bestens gerüstet – dank unserer laufend hohen Investitionen in Menschen, Werke und Produkte«, so Geschäftsführer Johann Pichler. Der Mitarbeiterstand erreichte 2017 ein Allzeithoch von 1.850, zudem wurden seit 2005 im Unternehmen rund 280 Millionen Euro investiert. Auch die Vertriebspartner sind aktiv: Allein 2017 wurden 31 neue Schauräume in Europa eröffnet und ebenso viele neu konzipiert oder überarbeitet.

Im Geschäftsjahr 2018 plant Internorm die Werke mit rund 17 Millionen Euro weiter auszubauen. Investiert wird in neue Fertigungslinien und Maschinen. Zudem soll für rund drei Millionen Euro ein zweiter Ofen für Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) angeschafft werden, weitere drei Millionen Euro investiert das Unternehmen im Vertrieb und eine weitere Million in anderen Bereichen.