Internet-Marketing-Tag wandert ins Netz

Vom 12. bis 17. November findet der vierte Internet-Marketing-Tag für Handwerksbetriebe statt, in diesem Jahr erstmalig als sechstägiger Online-Kongress live im Internet. Insgesamt werden 16 verschiedene Sessions aufgelegt mit etwa 25 Experten als Referenten, Gesprächspartner und Best-Practice-Beispielen aus dem Handwerk.

Von Montag bis Freitag jeweils um 9, um 12 und um 18 Uhr finden die etwa einstündigen Sessions live im Internet statt. Nach der Kongresswoche wird von den Veranstaltern ein Komplettvideo aller 16 Sessions für die Nachbereitung und zum nachträglichen Ansehen verpasster Sequenzen bereitgestellt.

»Nach intensivem Abwägen von Vorteilen und Nachteilen haben wir uns dazu entschieden, den diesjährigen Internet-Marketing-Tag des Handwerks, der nun bereits zum vierten Mal stattfindet, nicht mehr als physischen Anwesenheitsevent, sondern als Online-Live-Kongress im Internet zu veranstalten«, so die Initiatoren Thomas Issler und Volker Geyer. Jeder der ein Ticket löse, egal wo er sich gerade aufhalte, könne am Kongress teilnehmen. Mit diesem neuen Format habe jeder die Möglichkeit, beim vierten Internet-Marketing-Tag des Handwerks unkompliziert live dabei zu sein

An den ersten drei Veranstaltungen haben 1.800 Teilnehmer aus dem Handwerk teilgenommen. Die einzelnen Sessions bestehen aus Expertenvorträgen, Gesprächsrunden und Workshops zu digitalen Marketingthemen wie Bloggen im Handwerk, Mitarbeitergewinnung über digitale Medien, Marketing über Bilder und Videos, mehr Freiraum und Erfolg im digitalen Zeitalter, Image-Strategien im Handwerk, Best of Content-Marketing, Möglichkeiten der Automatisierung von Internet-Marketing, die richtige Karriere-Website, Facebook – aber richtig, die digitale Baustelle heute und in Zukunft und andere.

Nähere Informationen gibt es auf der Website www.imt-handwerk.de