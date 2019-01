Innovationspreis für vorbildliche Handwerksausbildung

Der Fachverband Schreinerhandwerk Bayern (FSH Bayern) und die Holzhandelsgruppe Thalhofer OHG mit Sitz in Deisenhofen (Bayern) loben auch 2019 wieder den „Innovationspreis des bayerischen Schreinerhandwerks“ aus. Der mit insgesamt 13.500 Euro dotierte, auch als „Thalhofer Innovationspreis“ bekannte Wettbewerb richtet sich an Betriebe und Innungen, die sich mit besonders viel Engagement der handwerklichen Ausbildung des Fachkräftenachwuchses widmen. Denn ohne ein notwendiges Maß an „Herzblut“ wird die zentrale Herausforderung – der Fachkräftemangel, dem das Schreinerhandwerk in den nächsten Jahren gegenübersteht – nicht zu meistern sein. Grundvoraussetzung ist allerdings, dass sich wieder mehr Betriebe an der Ausbildung beteiligen und so gleichzeitig auch die Struktur des Handwerks sichern, die mit der Meisterausbildung ein Alleinstellungsmerkmal besitzt. Mit guter Ausbildung untrennbar verbunden ist der Stolz der Unternehmer und Betriebe auf die eigene Ausbildungsleistung. Daher auch das Motto des Preises: „Ausbilderstolz“. Der Preis ist in drei Kategorien unterteilt: Betriebe bis zehn Mitarbeiter, über zehn Mitarbeiter und Innungen. Auch die Zweit- und Drittplatzierten werden prämiert. Bewerbungen sind bis 4. Juni 2019 an den Fachverband FSH in München zu richten. Die Preisverleihung findet am 12. Juli im Rahmen des „Zukunftsforums Schreiner 2019“ in Fürstenfeldbruck statt. Nähere Informationen zum Wettbewerb unter www.schreiner.de/fuer-schreiner.