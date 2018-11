Ima-Schelling blickt mit Kunden in die Zukunft

Anfang November hat die Ima-Schelling Group knapp 70 Kunden zu den ersten Service-Tagen seit dem Zusammenschluss der Unternehmen begrüßt. Bei Vorträgen, persönlichen Gesprächen und einem Betriebsrundgang konnten sich die Teilnehmer ein Bild davon machen, wie gut Ima und Schelling im Bereich Service bereits zusammengewachsen sind und was der Service für die Zukunft plant.

Zu den präsentierten Themen zählten die Vorstellung der neuen Unternehmensbereiche ICS (Installation Customer Service) und AAM (Anfrage- und Auftragsmanagement) der Ima-Schelling Group, das Konzept des Trainings und die CE Maschinen- und Anlagensicherheit. Zudem wurde das Serviceportal anhand einer Live-Demonstration vorgestellt.

Auf besonders großes Interesse stieß der Vortrag »Ima + Atemag Control 4.0 – Aggregate werden schlau«. Der Hersteller der Bohr-, Fräse- und Nachbearbeitungsaggregate für Imas Stationärtechnik, Atemag, stellte seinen neuen Sensor zur Erfassung von Temperatur, Vibrationen, Drehzahlen und Laufzeiten der Aggregate vor. Die Daten laufen derzeit in einer Cloud zusammen und können von jedem Rechner mit Internetanschluss abgerufen werden. Sie werden sowohl im Sinne der vorausschauenden Instandhaltung als auch zur Optimierung der bestehenden Produktionsprozesse ausgewertet. Künftig sollen die Werte direkt von der Maschinensteuerung erfasst werden, so dass die Maschine auf plötzlich auftretende Ereignisse in Echtzeit reagieren kann.

Darüber hinaus konnten sich die Teilnehmer über aktuelle Neuentwicklungen wie den 5-Achs-Kopf und die neue Leim-Angabe sowie über Steuerungsumbauten bei älteren Maschinen und Schulungsmöglichkeiten informieren.