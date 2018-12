Im Auto gewinnt Holz an Bedeutung

Laubholzverarbeiter Danzer hat auf dem »Future Interior Summit« im November in Böblingen Trends im Bereich Holzinterieur für Autos präsentiert. Kombinationen aus Holz und Metall sowie aus Holz und Licht standen dabei im Fokus. »Gerade in den hochtechnologischen Autos der Zukunft wird das Element Holz immer stärker an Bedeutung gewinnen«, ist Eckart Schmitt, CEO der Danzer Specialty Division, überzeugt.

Die Danzer Freeform-Technologie ist ein industrieller Verarbeitungsprozess, der Metallintarsien in Holzoberflächen einarbeitet. Die Holz-Metall- sowie Holz-Licht-Kombinationen fanden bei den Besuchern und Besucherinnen der vom Magazin »Automobil Produktion« organisierten Veranstaltung großen Anklang.

Der Furnierhersteller fungierte beim Future Interior Summit 2018 als einer der Hauptsponsoren. Die Veranstaltung zeichnet sich durch prominente Redner, hochkarätige Vorträge und Diskussionsrunden aus. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen auf der zukünftigen Entwicklung des Autointerieurs sowie den generellen Zukunfttrends der Mobilität. Entscheider, Entwickler und Designer der Erstausrüster, Zulieferer, Engineering Dienstleister und Mitarbeiter aus Wissenschaft und Start-ups tauschen sich dort über Optionen und Chancen künftiger Trends und Entwicklungen aus.

