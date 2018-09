Homag-Treff: Seit 25 Jahren fliegen die Späne

Vom 25. bis 28. September veranstaltet Homag in diesem Jahr seinen »Homag-Treff«. Zum 25. Jubiläum der großen Hausmesse hat sich der Maschinenbauer aus Schopfloch einige Specials einfallen lassen. Für den Erfolg des Treffs bedankt sich das Unternehmen mit einem mehr als 25 Produkte umfassenden »Edition-Programm«. Außerdem veranstaltet Homag an den Standorten Schopfloch und Holzbronn spezielle Workshops zu aktuellen Themen. Speziell für Fensterkunden gibt es in Schopfloch am 27. September einen Fenstertag – mit allen Infos rund um die Fensterbearbeitung.

Ebenfalls in Schopfloch stehen in diesem Jahr Produkte für den Weg in die Digitalisierung sowie Highlights und Trends für die Holzbearbeitung in Handwerk und Industrie im Mittelpunkt.

Beim Treff am Standort Holzbronn feiern die Experten aus der Plattenaufteiltechnik in diesem Jahr die Premiere eines Zuschnittkonzepts. Ausgestattet mit einem Roboter werden zwei neuen Sägen die mannlose Losgröße-1-Fertigung mit der hohen Flexibilität des manuellen Zuschnitts vereinen.

Erstmals integriert die Gruppe auch das neu eröffnete »Surface CompetenceCenter« in Herrenberg in den Treff und ebenso den Produktionsstandort in Horb am Neckar, wo Anlagentechnik für die Möbelfertigung auf die Besucher wartet.

Zu sehen sind alle Highlights und weitere Innovationen auf dem täglich von 9 bis 17 Uhr.

