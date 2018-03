Homag Group automatisiert mit starken Partnern

Die Homag Group, Schopfloch, und Kuka haben auf der Messe Holz-Handwerk in Nürnberg den Abschluss einer strategischen Partnerschaft bekanntgegeben. Vereinbart wurde die intensive Zusammenarbeit bei globalen Entwicklungsprojekten. In China und Deutschland wurden bereits zwei solcher Projekte gestartet. Ziel der Partnerschaft ist es, gemeinsam smarte Roboterlösungen für den weltweiten Markt der Holzbearbeitung zu entwickeln und zu vertreiben.

Der Robotik-Spezialist aus Augsburg bringt in die Zusammenarbeit seine Erfahrung aus unterschiedlichen Branchen im Bereich der Robotik ein sowie ein großes Netzwerk aus zertifizierten Partnern, die in zahlreichen Ländern weltweit ansässig sind und Kuka-Roboter sowohl programmieren als auch bei den Kunden integrieren. Homag verfügt über Prozesswissen in der holzbearbeitenden Industrie sowie ein starkes, globales Vertriebsnetzwerk.

Cristian Reiter, Leiter der Business Unit Automatisierungstechnik bei Homag: »Durch die Partnerschaft mit Kuka können wir unseren Kunden weltweit noch umfänglicher integrierte Roboterlösungen aus einer Hand anbieten.«

Kurz zuvor hatte der Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen und -anlagen ebenfalls auf der Nürnberger Messe Holz-Handwerk die Zusammenarbeit mit derGrenzebach-Gruppe verkündet. Vereinbart wurde eine intensive Zusammenarbeit im Bereich von fahrerlosen Transportsystemen (FTS).