Holzfachschule Bad Wildungen rüstet digital nach

Die Holzfachschule Bad Wildungen soll zu einem Kompetenzzentrum im Bereich der Digitalisierung werden. Mit Mitteln des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) in Höhe von 1,2 Millionen Euro soll die Schule modernisiert und die Ausstattung auf den neuesten Stand gebracht werden. Damit sei es möglich, neue Inhalte und Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung zu vermitteln, so Schulleiter Hermann Hubing..

»Digitale Kompetenzen spielen zunehmend eine wichtigere Rolle in der Arbeitswelt. Als eine der führenden Fachschulen in der Holzwirtschaft ist es unser Anliegen und unsere Verpflichtung zugleich, die Teilnehmenden unserer Lehrgänge mit den modernsten Fertigungstechniken zu konfrontieren«, sagte Hubing weiter. Die Qualität der Ausbildung in Bad Wildungen werde durch die BIBB-Mittel weiter gesteigert.