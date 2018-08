Höchsmann baut Präsenz in Österreich und Italien aus

Höchsmann verbessert seine Präsenz in Österreich und Italien. Nach der Gründung des Stammsitzes 1992 in Deutschland hat Höchsmann (Technology for Wood) seit 2017/2018 auch Repräsentanzen in den beiden Alpenländern.

In der Niederlassung in Italien arbeiten derzeit fünf Mitarbeiter. Die Maschinenhalle in Noventa di Piave verfügt über rund 1.800 m² Lagerfläche, in der insbesondere junge CNC-Maschinen und Kantenanleimmaschinen vorzufinden sind. Neben Vertrieb und Logistik werden hier auch Maschinen überprüft, überholt und vorführbereit gemacht. Die Gesamtleitung untersteht Gebietsleiter Loris Novello.

Höchsmann Italy ist nicht nur auf dem italienischen Markt aktiv, sondern betreut auch die Märkte, in denen romanische Sprachen gesprochen werden, darunter Spanien, Portugal und Frankreich.

Das Vertriebsbüro in Österreich ist ansässig in der Nähe von Krieglach in der Steiermark. Verantwortlicher Gebietsreisender ist Werner Moosbrugger. Auch Gründer und Geschäftsführer Stefan Höchsmann ist häufig in Österreich, weil dort in den nächsten Jahren eine weitere Niederlassung aufgebaut werden soll.

Mehr lesen über Höchsmann