Hilferuf aus dem Möbel

In dieses Bett wurde zwischen Schaumstoffkern und Matratzenschoner eine textile Sensorfläche mit Notruffunktion integriert Foto: IHD

Gemeinsam mit den Projektpartnern STFI in Chemnitz und der MFPA in Weimar haben Wissenschaftler des Instituts für Holztechnologie Dresden (IHD) ein flächiges Bewegung-, Feuchte- und Temperaturerfassendes System mit Notruffunktion zur Integration in Möbelkonstruktionen entwickelt. Diese Sensorik kann Angehörige von Pflegebedürftigen und Pflegepersonal unterstützen.

»Bekannte Lösungen können entweder Feuchten oder Drücke ermitteln. Systeme mit einer kombinierten Erfassung von Feuchte- und Druckbelastungen waren bis zum Projektende nicht verfügbar«,so Projektleiter Lars Blüthgen. Ziel des Projektes war neben der Entwicklung eines textilintegrierten Sensorsystems auch der Nachweis von dessen Langlanglebigkeit im pflegerischen Bereich.

Im Projekt wurde mit polymeroptischen Fasern (POF) gearbeitet. Es galt zu untersuchen, wie die durch einen menschlichen Körper auf ein Sitz- oder Liegemöbel wirkenden Belastungen auf die Konstruktion übertragen werden und welche maximalen Kräfte auf die optischen Fasern wirken. Aufbauend auf den Ergebnissen wurden dann Methoden entwickelt, mit denen die optimale Sensorführung in einer Liege- oder Sitzfläche ermittelt werden konnte. Die vorliegenden Daten bildeten dann die Basis für die Applikation der POF innerhalb verschiedener textiler Flächengebilde. In weiteren Versuchsreihen war zu erkennen, dass die Sensorwirkung der Lösung sehr gut funktioniert, wenn die sensorisierte Fläche bei Liegemöbeln zwischen Schaumstoffkern und Matratzenschoner positioniert wird.

Im Projekt wurden auch erste Möbeldemonstrationen entwickelt, in denen die neue Technik eingesetzt werden kann.