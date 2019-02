Hettich ordnet Vertrieb in Vlotho neu

Die Geschäftsführung der Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG in Vlotho: Catherine Courcel, Bernd Große-Dunker, Uwe Kreidel und Philipp Rode Foto: Hettich

Der Möbelbeschlaghersteller Hettich mit Hauptsitz in Kirchlengern (NRW) hat Veränderungen auf der Führungsebene der Hettich Marketing und Vertriebs GmbH & Co. KG in Vlotho vorgenommen.

Uwe Kreidel, Geschäftsführer Hettich Produkte, hat von Peter Kuppen zusätzlich die Verantwortung für die Geschäftsfelder Office Systeme und Weiße Ware übernommen. Peter Kuppen (63) wurde Ende 2018 nach 32 Jahren bei Hettich in den Ruhestand verabschiedet. Hettich schließt damit die Bündelung von Marketing und Vertrieb in Vlotho ab.

Uwe Kreidel bildet mit Bernd Große-Dunker und Philipp Rode die Geschäftsführung der Marketing und Vertriebs GmbH & Co. KG. Als weitere Geschäftsführerin wurde Catherine Courcel (52) berufen, von Hettich France kommt. Courcel wechselte im Oktober 2008 nach Kirchlengern und übernahm ab Juni 2013 als Regional Director die Vertriebsleitung der Ländergruppe Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Korea, Großbritannien und die Türkei, für die sie auch künftig zuständig ist.