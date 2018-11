Hettich und Rehau entwerfen Möbel mit Preisträgern

Skulptur, Preisgeld, Workshop: Während bei anderen Wettbewerben nach dem Sieg schon Schluss ist, ging es beim »International Design Award 2018« erst richtig los, als die Gewinner feststanden. Im Atelier »Maker Austria« in Wien konnten die drei Preisträger zwei Tage lang Ideen sammeln und sie gemeinsam mit Programmierern umsetzen.

Ziel des Workshops war es, vor Ort gemeinschaftlich drei innovative und nützliche Einrichtungslösungen zu entwerfen, die mit heutigen technischen Mitteln umgesetzt werden können. Nach dem Vorbild eines »Hackathons« – ein Ausdruck aus der IT-Welt – standen den Teilnehmern zwei ganze Tage für die Ideenfindung, Ausgestaltung und Umsetzung zur Verfügung. Die chinesischen Nachwuchsdesigner arbeiteten Hand in Hand mit Programmierern von Hettich und Rehau. Am zweiten Tag kamen die ersten Entwürfe bei einem Straßentest auf den Prüfstand: Passanten in einer Wiener Fußgängerzone durften einige Entwürfe beurteilen. Ihre Anmerkungen flossen in die weitere Auswahl und Ausarbeitung ein. Anschließend feilte das gesamte Team eifrig bis um Mitternacht an seinen Smart-Furniture-Lösungen und der Vorbereitung der Präsentation.

Ein Prototyp als Publikumsliebling

Tags darauf stellten Yifei Zhong aus der Gruppe der Erstplatzierten und die Zweitplatzierte Fangyuan Chen die Ergebnisse vor. Von anfangs 23 Ideen waren drei Entwürfe umgesetzt worden – zwei in Form von Modellen aus Karton, einer auch als Prototyp eines Möbelstücks. Der Prototyp beeindruckte das Publikum besonders, weil die Idee dahinter ebenso einfach wie zeitgemäß ist: Das interaktive Aufbewahrungsmöbel kann sich mittels Spracheingabe »merken«, was sich in welchem Fach befindet, welche Schublade leer ist oder wer Zugriff auf welche Bereiche haben darf. So muss ein Nutzer beispielsweise nie wieder nach dem Autoschlüssel suchen oder befürchten, dass dieser in Kinderhände fällt.

Der Einladung zum Workshop nach Österreich waren die Erstplatzierten (Yifei Zhong, Jiamin Luo und Kang Tian) gefolgt, die ihren Entwurf als Gruppe eingereicht hatten sowie die Zweitplatzierte Fangyuan Chen. Die chinesischen Nachwuchsdesigner waren beim Award 2018 aus insgesamt 1.360 Einreichungen als Sieger ausgewählt worden.