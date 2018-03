Hettich begleitet Produktionsprozess

Der »Hettich Workshop« ist eine Trainingswerkstatt, in der Kunden lernen, effizient und erfolgreich zu arbeiten Hettich

Im »Hettich Workshop« am Standort Vlotho haben Kunden und Interessierte ab jetzt die Möglichkeit, Prozesse zu durchlaufen und sich beraten zu lassen. Ziel des Beschlägeherstellers ist es dort »eine umfassende Prozessbegleitung und -optimierung bieten können«, so Dr. Andreas Hettich.

Die Werkstatt umfasst die drei Bereiche digitale Verarbeitungstechnik, Bohren und Pressen sowie Montage. Am Beispiel einer möglichen Arbeitsplatzgestaltung mit Materialzuführung und Abtransport des fertigen Schubkastens in ein Durchlaufregal wird der Arbeitsplatz in einer Fabrik simuliert. Außerdem stehen voll funktionsfähige Arbeitsplätze für Trainings und Schulungen für die Schubkastenfertigung sowie zum Bohren von Scharnieren und Lochreichen bereit. Darüber hinaus kann die Montage und Ausstattung von Korpussen unter Verwendung von Bohrlehren und Verarbeitungshilfen trainiert werden.