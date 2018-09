»Handwerk + Form« mit Rekordbeteiligung

Nach drei Jahren ist es wieder soweit; Der Gestaltungswettbewerb und Ausstellungsrundgang »Handwerk + Form« geht 2018 in die nächste Runde. Mit 127 Einreichungen verzeichnet der Wettbewerb eine Rekordbeteiligung. 74 Handwerker aus dem Bregenzerwald haben sich mit 103 Gestaltern aus Österreich, der Schweiz, Deutschland und Europa zusammengetan.

Seit dem Jahr 2000 schreibt der Werkraum Bregenzerwald in Andelsbuch den Wettbewerb aus. Handwerk + Form ist ein Beitrag zur Förderung der Zusammenarbeit von Handwerkern aus dem Bregenzerwald mit Entwerfern und Architekten aus dem In- und Ausland. Was für die Jury zählt, die den mit insgesamt 15.000 Euro dotierten Preis vergibt, ist das durchdachte und formschöne Produkt, ausgeführt in hoher handwerklicher Qualität, gemacht für den täglichen Gebrauch.

Die Präsentation am 13./14. und vom 18. bis zum 21. Oktober in ehemaligen Werkstätten und Stadeln, ungenutzten und sanierten Häusern, führt die Besucher und Besucherinnen in einem Rundgang durch das ganze Dorf. Ausgangs- und Sammelpunkt ist das von Peter Zumthor geplante Werkraumhaus.

Informationen zum umfangreichen Rahmenprogramm finden Interessierte auf www.werkraum.at