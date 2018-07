Handel bei Hans Hahn läuft weiter

Das Schnittholzlager von Hans Hahn in Bochum wurde vom Brand verschont, und die Mitarbeiter haben ihre gute Laune wieder gefunden Hans Hahn

Nach einem verheerenden Großbrand in der Furnierhalle der Hans Hahn GmbH aus Bochum Anfang Mai laufen Produktion und Handel mit Furnieren wieder an. »Eine temporäre Verlagerung des Büros hat dafür gesorgt, dass sich alle Mitarbeiter ihren Aufgaben widmen können. Sie sind weiterhin für ihre Kunden und Lieferanten zu erreichen«, betont die Geschäftsführerin Patricia Andrew. Auch der Außendienst sei weiterhin auf den Straßen unterwegs und berate vor Ort alle Interessenten und Kunden.

Derzeit liefen Einkauf und Produktion auf Hochtouren, um die gewohnte Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Im Moment befinde sich wieder neues Rundholz in der Produktion, um schnellstmöglich hochwertige Furniere aus eigener Selektion präsentieren zu können, so Andrew weiter.

Das Schnittholzlager ist vom Brand nicht betroffen und steht in vollem Umfang zur Verfügung. Ebenso kann das Unternehmen weiterhin auf ein großes Produktportfolio an Verbundelementen, Trägern und Schichtstoffen zugreifen.

»Wir werden auch in Zukunft mit starkem Willen und Engagement die Sanierung des Unternehmens vorantreiben und möchten gestärkt in eine neue Ära aufbrechen. Alle Mitarbeiter ziehen an einem Strang und haben sich das Ziel gesetzt, gestärkt aus dem Unglück hervorzugehen«, schließt Andrew.