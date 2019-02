Häfele übernimmt Nimbus Group

Der Möbel- und Baubeschlägehersteller Häfele, Nagold (Baden-Württemberg), erweitert seinen Produktbereich Möbel-Lichtsysteme auf dem Wege einer strategischen Übernahme des Leuchtenspezialisten und LED-Pioniers Nimbus. Die inhabergeführte Nimbus Group mit Sitz in Stuttgart geht zu 100% an die Nagolder über. Nimbus-Firmengründer Dietrich Brennenstuhl bleibt in der Führung des Unternehmens am Standort Stuttgart und wird sich dort um die Weiterentwicklung und das Design des Produktportfolios kümmern, das speziell auf Architekten ausgerichtet ist. Durch die Einbindung in das internationale Vertriebs- und Logistiknetz von Häfele erschließen sich für die Marke Nimbus weltweit neue Märkte.