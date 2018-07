Häfele mit Licht-Lösungen vor Ort

Nach längerer Pause schickt Häfele in Deutschland wieder zwei Busse auf Reisen zu seinen Partnern. An Bord der mobilen Trainingscenter geht es diesmal ausschließlich um Licht im Möbel und das Beleuchtungssystem »Loox«.

Der Beschlagtechnik-Hersteller knüpft dabei an eine jahrzehntelange Tradition an. Schon 1966 ging die erste mobile Ausstellung on Tour, um den Handwerker-Kunden im In- und Ausland neue Beschlaglösungen zeitsparend, direkt vor Ort zu präsentieren. Seither kommen Trainings- und Ausstellungsbusse weltweit zum Einsatz.

Die beiden Kleinbusse, die im Frühjahr in Dienst gestellt wurden, besuchen nun Schreinereibetriebe und machen deren Mitarbeiter und deren Planungs- und Montage-Partner fit für die eigenen Beleuchtungssysteme. Das Loox-Mobil ist als Trainingscenter konzipiert und eignet sich zur Schulung aller denkbaren Varianten vor Ort, sowohl für Profis als auch für Einsteiger. Der Bus ist mit einem umfassenden Sortiment von Licht-Anwendungen ausgestattet. Das modulare Konzept zeigt neun aufeinander aufbauende Bereiche. Eine einleitende Lichtshow durchgängig mit eigenen Produkten umgesetzt holt die Besucher ab und stimmt sie emotional auf das Thema ein.

Firmeninhaber haben die Gelegenheit einer zeitsparenden Schulung aller Mitarbeiter vor Ort. Teilnehmer können dabei alle Möglichkeiten und Vorteile von Licht im Möbel und von Loox praktisch erleben, Installationen und Planungen unter fachkundiger Anleitung testen und am Objekt erlernen.

Bei den Loox-Touren ist der für die jeweilige Region zuständige Außendienst-Mitarbeiter mit von der Partie. Er ist Organisator und Chauffeur in seinem Gebiet.