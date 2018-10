Große regionale Unterschiede bei Tischlerlöhnen

Tischler in Sachsen verdienen mit einem durchschnittlichen monatlichen Bruttolohn von 1.711 Euro bundesweit am wenigsten. Umgerechnet auf den Stundenlohn beträgt dieser bei einer 40-Stundenwoche 10,69 Euro. In Baden-Württemberg, wo im Landesvergleich die höchsten Löhne bezahlt werden, liegt der durchschnittliche Stundenlohn bei 16,48 Euro.

Damit offenbart die von Weissmaler, einem der größten deutschen Handwerksbetriebe zum Tag der deutschen Einheit veröffentlichte Analyse, weiterhin ein deutliches Einkommensgefälle bei Handwerksberufen zwischen Ost- und Westdeutschland.

Der Einkommensindex für Maler, Bodenleger, Maurer, Klempner, Tischler und Zimmermänner soll als Indikator für die weiterhin bestehenden regionalen Unterschiede in Deutschland dienen, er soll nach 28 Jahren deutscher Einheit aber auch ein Signal für die Einigkeit sein.

»Als Handwerksbetrieb, der mit über hundert Mitarbeitern bundesweit aktiv ist, erleben wir auch heute noch regionale Einkommensunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, bei gleicher Arbeit. Als sehr digital ausgerichteter Betrieb, möchten wir aber auch ganz deutlich darauf hinweisen, dass die bestehenden Unterschiede gerade mit der voranschreitenden Digitalisierung rapide abnehme«, so Alexander Kiel, Gründer und Geschäftsführer von Weissmaler.

Zur Ermittlung des durchschnittlichen Einkommens wurde zuerst das jeweilige Monatsbruttoeinkommen pro Bundesland erhoben und durch die auf den Monat multiplizierte Wochenarbeitszeit von 40 Stunden geteilt. Der Durchschnittslohn umfasst dabei alle Altersklassen und Qualifikationsstufen, also vom Gesellen bis zum Meister.

Die gesamten Ergebnisse der Studie finden sich auch auf www.weissmaler.de/pm/einkommensindex/