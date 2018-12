Gregor Baumbusch übernimmt Weinig-Spitze

Gregor Baumbusch ist vom Aufsichtsrat der Weinig AG ab dem 1. Januar zum Vorstandsvorsitzenden berufen worden. Er wird damit Nachfolger von Wolfgang Pöschl. Dies teilte der Vorsitzende des Aufsichtsrates Thomas Bach mit.

Im Vorfeld der Entscheidung hatte Baumbusch dem Aufsichtsrat erste Leitlinien einer neuen Unternehmensstrategie vorgestellt. Danach habe er den Auftrag erhalten, Weinig im Hinblick auf die Digitalisierung weiter zu entwickeln.

»Der gesamte Aufsichtsrat hat volles Vertrauen, dass Herr Baumbusch in seiner neuen Position das Unternehmen in diesem Sinne ausrichten und in eine erfolgreiche Zukunft führen wird«, erklärte Bach.

Baumbusch wird auch in seiner neuen Funktion als Vorsitzender des Vorstandes seine bisherige Verantwortung für Vertrieb und Marketing wahrnehmen. Zusätzlich wurde ihm vorübergehend die Funktion des Vorstands Technik übertragen, bis diese Stelle wieder neu besetzt ist.

