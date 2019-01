Grass eröffnet Showroom in Moskau

Mit der Eröffnung eines Showrooms in Moskau positioniert sich Grass zukünftig auf einem wichtigen Wachstumsmarkt. Der neue Showroom in Russlands Hauptstadt biete dafür ausgezeichnete Möglichkeiten und sichere den professionellen Auftritt des international führenden Herstellers von Bewegungs-Systemen in Osteuropa und Asien, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Die Eröffnung des Showrooms im Omega-Officezentrum fand vor Geschäftspartnern und Journalisten am finalen Tag der Messe Mebel im November statt. Der Standort befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu namhaften Möbelherstellern in Russland. Die Lage sowie die Ausstattung biete vielfältige Möglichkeiten, um Vorzüge der Produktlinien erlebbar zu machen, Schulungen durchzuführen, Konferenzen zu halten. Zudem stehe Arbeitsplatz für die eigenen Mitarbeiter zur Verfügung.

Neben den bereits eröffneten Showrooms in Italien, Portugal und Australien wird der Standort Moskau einen weiteren Schlüsselmarkt abdecken. »Der Abend war ein Erfolg und hat uns gezeigt, dass wir mit unseren Produkten in Russland auf großes Interesse stoßen«, sagt Albert Trebo, Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb bei Grass.