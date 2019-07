Führungswechsel bei Heco in Schramberg

Der Schramberger Schraubenhersteller Heco hat zum 1. Juli Achim Carstanjen die Verantwortung für die Geschäfte der Gruppe übertragen. Er übernimmt den Verantwortungsbereich von Guido Hettich, der seine Arbeitszeit sukzessive reduzieren und sich in den nächsten Monaten ausgewählten Projekten widmen wird. Mit diesem Personalwechsel wird die Nachfolgeregelung in der Heco-Geschäftsleitung abgeschlossen und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens langfristig gesichert.

»Durch unsere Nachfolgeregelung stellen wir die Werteerhaltung unseres Familienunternehmens auch nach dem altersbedingten Ausscheiden meines Bruders Stefan und mir sicher«, so Guido Hettich (64).

Carstanjen soll das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Schweizer Partner SFS weiterentwickeln. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Führung mittelständischer Unternehmen der Automobil- und Bauzulieferindustrie.

Guido Hettich kam 2006 als zweiter Geschäftsführer in den Familienbetrieb und leitete diesen gemeinsam mit seinem Bruder Stefan, der 2018 von der Geschäftsführung in den Beirat wechselte. Er wird bis Ende 2020 noch für wichtige Projekte und für den Produktionsstandort in Rumänien verantwortlich sein und anschließend als zweiter Vertreter der Familiengesellschafter in den Beirat wechseln.