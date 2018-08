FSH Bayern setzt Unternehmer-Nachmittage fort

Ideen – Fakten – Service: Bei den Unternehmer-Nachmittagen des FSH Bayern gibt es all dies in kompakter Form FSH Bayern

Vom 24. September bis 19. Oktober 2018 lädt der Fachverband Schreinerhandwerk Bayern (FSH Bayern) wieder alle Innungsbetriebe zu den Unternehmer-Nachmittagen ein. In kompakter Form werden bei acht Terminen in ganz Bayern aktuelle Fragestellungen der Unternehmensführung behandelt. Sie richten sich an die Unternehmer, ihre Familienmitglieder sowie die leitenden Mitarbeiter.

Nach dem Motto »Ideen – Fakten – Service« stehen auch in diesem Jahr verschiedene Themen im Vordergrund. Dies beginnt mit dem Bereich »Gesundes Führen«. Ein Profi gibt dabei wichtige Hinweise für eine gesunde Betriebskultur, die nicht nur die Mitarbeiter stärkt, sondern auch dem Inhaber und der Führungskraft aufzeigt, sich selbst nicht zu vernachlässigen. Ein weiteres Schwerpunktthema betrifft die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung. Es werden nicht nur die Unternehmerpflichten erläutert, sondern auch neue konkrete Hilfen präsentiert, die schrittweise ausgebaut und exklusiv nur den Innungsbetrieben zur Verfügung stehen werden. Schließlich wird das Förderprogramm »Digitalisierungsbonus Bayern« thematisiert. Dabei wird insbesondere erläutert, was gefördert werden kann und wie Anträge gestellt werden.

Neben diesen Hauptpunkten besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich über die aktuellen Projekte des Verbands zu informieren, an denen sich jeder Betrieb unkompliziert beteiligen kann, wie etwas an der Kooperation mit der Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks und dem Tag des Schreiners.

Die Teilnahme an den Unternehmer-Nachmittagen ist für Mitglieder kostenfrei, es ist jedoch eine Anmeldung notwendig.

Alle Informationen dazu unter:

www.schreiner.de/unternehmer-nachmittage