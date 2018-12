Fenster-Nachrüstbeschläge in 48 Stunden

Rene-Logistik, Baubeschlaghändler in Trebbin/Brandenburg liefert bundesweit Fenster-Nachrüstsets von Winkhaus, passend konfektioniert in 48 Stunden. Mit sechs unterschiedlichen Beschlagkonfigurationen, die eine maximale Anzahl an Sicherheits-Schließblechen beinhalten, deckt Rene-Logistik fast alle rechteckigen Fensterarten ab. Die Beschläge und die übrige Technik werden fertig konfektioniert und individuell passend für das jeweilige Fenster geliefert. Auch abschließbare Oliven und was sonst noch für die einbruchhemmende Nachrüstung benötigt wird, ist im Lieferumfang enthalten.

www.rene-logistik.de