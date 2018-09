Expertenwissen aus der Welt des Klebens

Der Detmolder Klebstoffspezialist Jowat lädt am 25./26. Oktober und am 8./9. November zum »17. Jowat Symposium für die Holz- und Möbelindustrie« ein. Im Fokus steht an den jeweils zwei Tagen das Thema Tür. In praxisorientierten Workshops und in zahlreichen Vorträgen über die Türen- und Möbelfertigung können sich die Teilnehmer über die Rolle der hier eingesetzten Klebstoffe informieren. Besucher können die Tage zudem zum Austausch mit externen Fachreferenten und Jowat internen Experten nutzen. Getagt wird im neuen »Haus der Technik« in Detmold.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und dem Programm finden Interessierte auf www.jowat.de/symposium. Hier werden bis zum 12. Oktober auch Anmeldungen entgegen genommen.