Erfolgreicher Blue Day bei Digi-Zeiterfassung

Volles Haus beim 12. Blue Day Event von Digi-Zeiterfassung in Filderstadt

Beim 12. »Blue Day« der Softwarefirma Digi Zeiterfassung GmbH, der am 8. Februar 2019 in Filderstadt stattfand, durften sich die Teilnehmer nach hinten lehnen und es sich so richtig gut gehen lassen.

Sie erlebten eine bereichernde Auszeit vom Betriebsalltag mit fesselnden Vorträgen und ausgesuchten kulinarischen Köstlichkeiten zwischendurch. Die Referenten des Tages hatten hochaktuelle unternehmensrelevante Themen auf dem Programm: Uwe Durchardt, Theo Eißler und Toni Carriero zeigten in ihren Vorträgen neue Wege auf, mehr Gewinn zu erzielen. Sie gaben inspirierende und einfach umsetzbare Impulse, Mitarbeiter durch Kommunikation zu begeistern und zu führen und gaben praxisnahe Tipps, wie man im Zuge des digitalen Wandels auf das geänderte Kundenverhalten am besten eingehen und davon profitieren kann.

Die Gespräche in den Pausen der Veranstaltung gaben Gelegenheit zum Netzwerken und sorgten für einen rundum gelungenen Tag für Kunden und Interessenten.

www.digi-zeiterfassung.de