Erfolgreiche Premiere für Kompetenztage

Themenbezogener Erfahrungsaustausch in Kleingruppen: ein Erfolgsrezept der »Kompetzenztage Schreiner« in Neuendettelsau FSH Bayern

Im Juli fanden zum ersten Mal die »Kompetenztage Schreiner« in Neuendettelsau statt. Das Fazit der rund 70 Teilnehmer in Kürze: hochkarätiger Input, kollegiales Miteinander und reger Erfahrungsaustausch.

Eine großen Informationsvielfalt wurde zum Erfolgsfaktor Organisation angeboten. Im Laufe der Veranstaltung wurde die Prozesskette von Büro und Lager, über Produktion bis hin zur Montage analysiert. Der intensive Austausch unter den Teilnehmern verdeutlichte den hohen Stellenwert des Themenkreises Organisation.

Optimierungspotenziale erkennen und nutzen

Von Beginn an diskutierten die Kollegen eifrig untereinander. Die begleitende Ausstellung mit dem Schwerpunkt auf Softwarelösungen für Aufmaß, Organisation und Planung fand dabei großen Anklang. Martin Buck und Christof Högemann zeigten anhand vieler anschaulicher Beispiele, wo hinter der eigenen Werkstatt- und Lagertür Optimierungspotenzial darauf wartet, entdeckt und genutzt zu werden.

Anschließend erarbeiteten die Teilnehmer in intensiven Workshops Lösungen zum Thema Werkstattlayout. Dabei rückte ins Bewusstsein, dass es nicht immer um teure und zeitintensive Veränderungen geht, sondern es oft die kleinen Dinge sind, die Erfolg versprechen, wenn sie strukturiert und strategisch ein- und durchgeführt werden. Die vielen neuen Erkenntnisse und wertvollen Ideen flossen anschließend in den themenbezogenen Erfahrungsaustausch ein, der in Kleingruppen von den Teilnehmern selbst moderiert wurde.

Besser 50 Prozent jetzt als 100 Prozent nie

Mit großer Spannung wurde am zweiten Tag Rolf Staiger von der Hochschule Rosenheim erwartet, dessen Fach- und Lehrgebiet die Bereiche der Prozessoptimierung umfasst. Er informierte praxisnah über Themen wie Strategien der Unternehmensführung, Projektmanagement, interner Informationsfluss, Aufgabenverteilung, Termintreue, EDV-Einsatz und kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Differenziert nach großen und kleinen Betrieben, diskutierten die Betriebsinhaber in Gruppen die erarbeiteten Fragestellungen und fassten die Ergebnisse für das Plenum zusammen.

Jeder erfahrene Betriebsinhaber weiß jedoch, dass gerade in Zeiten bester Auftragslage und Hochkonjunktur kaum Zeit bleibt, um die erlernten Optimierungsstrategien sogleich umzusetzen. Staiger demonstrierte wie die mannigfaltigen Alltagsanforderungen und die ersehnten Freizeitaktivitäten durch eine geplante Vorgehensweise mit den eigenen Kapazitäten machbar sind.

Anschließend verabschiedeten die Berater des Fachverbands Schreinerhandwerk Bayern Florian Klein und Mirko Reich die Teilnehmer mit einer Zusammenfassung und kurzen Abschlussdiskussion ins Wochenende.